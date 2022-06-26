Москва, , 11:21 — REGNUM Церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище посетили несколько тысяч людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Юрий Шатунов Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )»

Прощание с артистом проходит 26 июня. Церемония началась в 10:00, однако поклонники стали собираться гораздо раньше.

Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. Церемония погребения пройдёт в соответствии с пожеланиями близких певца.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

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