Тысячи поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым
Москва, 26 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище посетили несколько тысяч людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )»
Юрий Шатунов
Прощание с артистом проходит 26 июня. Церемония началась в 10:00, однако поклонники стали собираться гораздо раньше.
Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня. Церемония погребения пройдёт в соответствии с пожеланиями близких певца.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.