Барнаул, 26 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае вот уже третий день не могут потушить природный очаг, возникший в Угловском районе. Как сообщает 26 июня территориальное ГУ МЧС РФ, его площадь по-прежнему составляет порядка 2,8 тысяч га. Перехода огня на населённые пункты не допущено, группировка сил и средств продолжает работу.

МЧС Авиация тушит лесные пожары в Алтайском крае

Самолёт-амфибия Бе-200ЧС, привлечённый для ликвидации пожара продолжает работу, за сегодняшний день произвёл 2 слива воды.

«Главная задача спасателей — не допустить распространения огня на жилые постройки и объекты. На случай резкого ухудшения обстановки подготовлен пункт временного размещения для граждан. Обстановка находится на контроле межведомственного оперативного штаба.

Погода остается ветреной и жаркой, поэтому особое внимание уделяется кромке пожара. Расчёты пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России, лесной пожарной охраны, представители других служб и структур продолжают работу на месте происшествия», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Напомним, накануне сообщалось, что в тушении пожара задействованы более 210 человек и 84 единицы техники.

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