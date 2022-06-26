Москва, 26 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 628 пациентов с COVID-19, также было выявлено 3004 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять18 418 881.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 55 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 380 892.

При этом уточняется, что на данный момент в стране17 845 513 человек вылечились от нового заболевания, 2713 из которых — за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в России с COVID-19 были госпитализированы 1152 новых пациента.