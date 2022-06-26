Чита, 26 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья известила о вынесении обвинительного приговора в отношении жителя Читы, истязавшего почти год 10-летнего ребенка.

T.me/pchikov Следы истязаний в отделе полиции

По данным следствия и суда, с 2018 года мужчина состоял в фактических брачных отношениях с женщиной, воспитывающей 10-летнего ребенка. В период с 1 января 2019 года до 5 сентября 2020 года он неоднократно в состоянии алкогольного опьянения наносил мальчику удары руками, ногами и армейским ремнем — портупеей, причиняя физическую боль, а также оскорблял его нецензурной бранью.

Не выдержав жестокого обращения, 6 сентября 2020 года ребенок обратился за помощью в полицию, после чего его изъяли из семьи и поместили в детское учреждение.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года Вскрылись новые подробности уголовного дела по факту истязания воспитанников государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк» Забайкальского края.

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