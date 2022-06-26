Москва, , 11:05 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским певцом, солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище Москве. Об этом 26 июня сообщает телеканал RT.

Юрий Шатунов Цитата из видео «Ласковый Май - Белые розы (Клип Видео 4K )»

Простится с певцом пришли тысячи его поклонников, которые принесли покойному белые розы (название одной из наиболее популярных песен «Ласкового мая») и поют его песни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье скончался лидер советской поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.

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