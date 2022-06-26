Токио, 26 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Частный Институт исследования неопознанных летающих объектов из города Фукусима представил ежегодный отчёт о сборе случаев наблюдения НЛО. Об этом пишет газета «Иомиури».

tombud НЛО

Организация под руководством Такехару Миками в 2022 году получила 452 свидетельства о наблюдении неопознанных объектов в небе. На презентации годового отчёта институт представил четыре фотографии и видео из собранной базы.

На представленных снимках в небе видны тёмные объекты. Миками заявил, что снимки были обработаны с помощью специального программного обеспечения. В указанных выше случаях не удалось найти доказательств того, что фотографии подверглись какой-либо обработке.

Неопознанные летающие объекты наблюдаются во многих странах. Как правило, такие объекты относятся к летательным аппаратам или объясняются атмосферными или иными физическими явлениями.