Екатеринбург, 26 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Свердловской области с 1 августа вырастут зарплаты сотрудников государственных казённых, автономных и бюджетных учреждений. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Деньги

Рост минимального размера окладов составит 4%. Ранее его планировалось осуществить с 1 сентября.

Индексация затронет тех лиц, которые работают в сферах физкультуры и спорта, социальной, образования и молодёжной политики, ветеринарии, лесного хозяйства и иных, на которых не распространяется действие «майских указов». Также она коснётся работников МФЦ.