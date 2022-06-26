Симферополь, 26 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В результате сильного дождя в ночь на 26 июня в Крыму оказались подтоплены Симферополь и ещё пять населенных пунктов. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплениях на территории двух муниципальных образований г. Симферополь и Симферопольский район в шести населенных пунктах (г. Симферополь, с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Андрусова, с. Украинка Симферопольского района)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что к местам подтоплений были направлены оперативные группы ГУ МЧС РФ по Республике Крым для того, чтобы оперативно собрать информацию и координировать действия сил и средств, которые задействованы в работе по оказанию помощи населению.

Кроме того, отмечается, что также для ликвидации последствий подтоплений задействована аэромобильная группировка МЧС по региону для оказания помощи пострадавшему от подтопления населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня глава высшего исполнительного органа Китая Ли Кэцян призвал усилить работы по борьбе с наводнениями.