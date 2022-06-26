Абакан, , 10:52 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, два пациента выздоровели от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Новые носители зарегистрированы в Абакане, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 34 326 случаев инфицирования.

«Амбулаторно лечатся 49 (-1) пациентов, проходят лечение в стационаре 38 (-2) человек: 1 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.