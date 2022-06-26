Барнаул, , 10:40 — REGNUM ГУ МВД РФ предупредило о том, что в связи с проведением военных учений 27 июня 2022 года будет ограничено движение для всех видов транспорта на участке федеральной трассы.

Сибирские просторы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба ведомства, движение прервется с 05:00 до 08:00 по местному времени на автодороге «н. п. Новокраюшкино — а/д «Первомайское — Новокраюшкино» — н. п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — ЗАТО Сибирский».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.