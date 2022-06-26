Москва, , 10:32 — REGNUM Межмузейные контакты со странами, которые ввели санкции против России, могут быть возобновлены только после снятия ограничений. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой агентству ТАСС.

Спецпредставитель президента объяснил, что в настоящее время не представляется возможным экспонирование хранящихся в России музейных ценностей в недружественных странах. Он подчеркнул, что нельзя допустить ареста в других странах произведений искусства из музейного фонда России.

«Ничего не будет как прежде до тех пор, пока не будут отменены практически все санкции против Российской Федерации», — подчеркнул Швыдкой.

Весной 2022 года в странах ЕС были задержаны картины и другие произведения искусства из частных собраний российских коллекционеров. Также возникли проблемы при возвращении в Россию ценностей из государственных музейных фондов.

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