Чита, 26 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. За период с 11 по 17 июня 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 — на 0,1%, сообщает территориальное управление госстатистики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин автомобильный марок АИ-98 и выше остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дешевле на 0,04%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 4 по 10 июня 2022 года: АИ-92, АИ-95 стали дешевле на 0,1%.

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