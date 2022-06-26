Москва, 26 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества вручил отличившимся в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции задействованной на украинской территории группировки войск. Об этом 26 июня сообщает Минобороны РФ.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

«Уверен в вас. Впереди у нас ещё много славных дел на благо нашего Отечества, Вооруженных сил и десантных войск. Поздравляю, берегите себя», — сказал в ходе церемония награждения министр обороны РФ.

Также указывается, что на командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских ВС на основных операционных направлениях.

При этом отмечается, что отдельное внимание он уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героизме и мужестве сержанта Глеба Чубрика, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины