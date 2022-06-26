Минусинск, Красноярский край, 26 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края организована процессуальная проверка по факту гибели 16-летнего подростка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Минусинске утонул подросток

По данным ведомства, вечером 25 июня на берегу протоки Минусинская в парке Тополевая роща отдыхала компания из трёх подростков. В какой-то момент один из них решил переплыть на другой берег.

«Пересекая водоём, юноша не рассчитал свои силы и на середине начал тонуть. На помощь ему поспешили отдыхавшие на берегу мужчины, но, спасти ребёнка им не удалось. Тело подростка обнаружено сотрудниками КГКУ «Спасатель» в месте утопления», — отметили в ведомстве.

Причину смерти мальчика установят судмедэксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.