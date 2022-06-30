Москва, 1 июля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июля, в России вступил в силу закон об аттестации экскурсоводов, гидов, переводчиков, проводников на туристских маршрутах, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

При этом аттестации не подлежат экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики, осуществляющие деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров с централизованными религиозными организациями, религиозными организациями, входящими в их структуру, или созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности, а также гиды, осуществляющие деятельность на объектах показа и состоящие в отношениях с владельцами указанных объектов на основании трудовых договоров или гражданско-правовых договоров, а также лица, осуществляющие ознакомление туристов (экскурсантов) с объектами показа в рамках осуществления образовательной деятельности.

Аттестованному гиду выдается аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика и нагрудная идентификационная карточка — она должна быть доступна для всеобщего обозрения при оказании указанных услуг. Документы действуют пять лет со дня принятия решения об их выдаче и не могут быть переданы иному лицу.

Гиды должны будут проходить переаттестацию один раз в пять лет.

Отдельные требования вводятся для проводников.

Кроме того, устанавливается, что гидами и экскурсоводами могут быть только граждане РФ.

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За нарушения требований предусмотрена административная ответственность.

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