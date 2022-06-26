Иркутск, , 10:20 — REGNUM За январь–апрель 2022 года 13,2 тыс. человек были зарегистрированы в Иркутской области по новому месту жительства, но это не могло полностью компенсировать выбывших из региона, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям. Общий итог миграции — убыль в количестве 4140 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, число прибывших сократилось на 14,3%, а выбывших возросло на 5,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на численность населения Приангарья оказывают влияние два фактора: естественный и миграционный прирост или убыль. И с 2018 года число жителей региона убывает под влиянием обоих факторов.

Причем 2020 и 2021 годы отмечены рекордно высокими потерями, за два года население Приангарья уменьшилось на 33 тысячи человек (1,4%).

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