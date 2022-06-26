Иркутск, 26 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За январь–апрель 2022 года 13,2 тыс. человек были зарегистрированы в Иркутской области по новому месту жительства, но это не могло полностью компенсировать выбывших из региона, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отрицательное сальдо миграции сложилось по всем основным направлениям. Общий итог миграции — убыль в количестве 4140 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, число прибывших сократилось на 14,3%, а выбывших возросло на 5,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на численность населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на численность населения Приангарья оказывают влияние два фактора: естественный и миграционный прирост или убыль. И с 2018 года число жителей региона убывает под влиянием обоих факторов.

Причем 2020 и 2021 годы отмечены рекордно высокими потерями, за два года население Приангарья уменьшилось на 33 тысячи человек (1,4%).

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