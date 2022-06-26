Иркутск, 26 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. За январь–апрель 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 4202 брака и 3646 разводов, сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Отмечается при этом, что на 1000 браков пришлось 868 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, число браков сократилось на 5,5%, разводов — на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Иркутской области было зарегистрировано 16 895 браков и 11 885 разводов. На 1000 браков пришлось 703 развода.

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