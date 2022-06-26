Кабанский район, Бурятия, , 10:18 — REGNUM На территории опережающего развития «Бурятия» будут запущены новые инвестиционные проекты, а в его границы включат новые земли и часть акватории озера Байкал. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Байкал NataliKalinina

При этом будет расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим.

«Это будет способствовать развитию региона и позволит привлечь в его бюджет частные инвестиции», — отметили в правительстве.

Так, на территории Выдринского поселения планируется до 2024 года создать туристический кластер, который будет включать гостиницу на 200 номеров, ресторан, зоны СПА и бассейн, яхтенный порт, благоустроенный пляж и так далее.