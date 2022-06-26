Джакарта, 26 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. К открытию «пространства для диалога» собирается пригласить президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ходе своего визита в Россию и на Украину президент Индонезии Джоко Видодо. Он заявил об этом журналистам в международном аэропорту Джакарты перед своей поездкой по Европе и Ближнему Востоку, его слова приводит индонезийское новостное агентство ANTARA.

Джоко Видодо

«После Германии я отправлюсь на Украину и встречусь с президентом Зеленским. Моя миссия состоит в том, чтобы пригласить президента Украины, президента Зеленского, открыть пространство для диалога в контексте мира», — сказал он.

Также Видодо добавил, что рассчитывает на то, что его встреча с Зеленским будет способствовать «установлению мира между Украиной и Россией» и восстановлению цепочек поставок продовольствия в мире.

Кроме того, указывается, что после визита в Киев индонезийский лидер направится в Россию, где хочет встретится с Владимиром Путиным и уточняется, что эта встреча тоже будет направлена на «открытие пространства для диалога» и скорейшее прекращение конфликта на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times сообщила, что на территории Украины тайно присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения и разведки нескольких стран Североатлантического альянса (НАТО), помогающие киевскому режиму противостоять спецоперации Вооружённых сил России.