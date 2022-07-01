Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, направленный на повышение информированности клиентов банка о полном размере стоимости кредита и о размере процента по вкладу, сообщает ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно изменениям, полный размер стоимости кредита или займа в процентах годовых должен указываться с точностью до третьего знака после запятой.

Также закреплен расчет предельного размера неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов на сумму кредита: размер неустойки не может превысить 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

Читайте также: Госдума вводит жёсткие требования к расчету стоимости кредита

Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

Читайте также: Аксаков предложил рефинансировать льготную ипотеку с высокими ставками