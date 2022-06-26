Иркутск, , 10:08 — REGNUM За январь–апрель 2022 года в Иркутской области родилось 8 тыс. младенцев, умерло — 13,1 тыс. человек., сообщает территориальное управление государственной статистики.

Новорожденный Pedro Reyna

Отмечается при этом, что естественная убыль населения составила 5,1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года. число новорожденных сократилось на 7,3%, а умерших возросло на 8,3%.

Как сообщало ИА, за 2021 год в Иркутской области родилось 26,1 тыс. младенцев, умерло — 41,7 тыс. человек.

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