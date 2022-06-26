26 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Литва не пойдет на уступки по вопросу транзита санкционных товаров в Калининградскую область.

Оксана Переможенко, , 10:24 — REGNUM Литва не пойдет на уступки по вопросу транзита санкционных товаров в Калининградскую область. Об этом 25 июня на своей странице в одной из социальных сетей сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес. Шабаш ведьм. 1823

Лидер Литвы подчеркнул, что республика намерена применять санкционные меры Европейского союза в отношении Российской Федерации. Так, будет сохранён контроль над товарами, которые провозятся через территорию страны. По словам Науседы, ни о каких уступках России и о «коридорах» в Калининград не может быть и речи.

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Новость обсудил в мессенджере Telegram. Многие критически оценили позицию руководства Литвы.

«Помянем», — смеется один из участников обсуждения.

«Науседа совершил непростительную ошибку. Не пошел на уступки — подписал смертный приговор Литве как государству. Зря он России перечить начал. Сейчас с Украиной разберутся и до вас с поляками дойдут. Напомнят про Советскую Прибалтику и что Варшава была окраиной Российской Империи», — отметил Nuclear Bear.

Гитанас Науседа Официальное интернет-представительство президента Украины

«Самоубийцы. Трещит по швам Европа», — смеется Chelentano.

«Ещё одни очень смелые и крайне тупые», — с сарказмом пишет Мирослава Р.

«Шпроты просто захотели такой финт ушами сделать, чтобы Россия сама к ним пришла и под шумок к себе их забрала. Типа «невиноватая я», — с юмором написала «Сложная Русская Женщина».

«Слабоумие и отвага!» — иронизирует Павел.

«Самоликвидатор», — добавил Петрович.

«Я, конечно, понимаю, что прибалты заторможенные, но не настолько же! Пока Науседа поймет, какую резолюцию ЕС принял, — Литва уже Россией станет», — отметил Алексей.

«Один дурак (не наркоман, а его хозяин) уже подписал приговор Украине. Литва — даже не Украина. У мня вопрос: у вас что, чувство самосохранения атрофировалось? Это что, игрушки? Жизни собственного народа? Или вы сохранились?» — возмутился Олег.

«Полное отсутствие инстинкта самосохранения», — пишет Ольга.

«Сумасшедшие! Чем меньше клоп, тем вонючее», — не выдержала Наталья Ф.

«А кто-то сомневался? Хозяин сказал. Тявка сделал», — отметил Борис.

«Потом скулить начнут», — добавил Mikhail P.

«Они абсолютно уверены, что за них заступятся», — ответил ему (Mikhail P.) Nordik86.

«Правильно, чего ему бояться? Страна сильная, твёрдо стоит на ногах с клюкой от ЕС. Подумаешь, присоединят к Белоруссии», — смеется «БК».

«Этот безмозглый отмороженный шпрот пристраивает литовцев под вострый российский топор. Не поможет НАТО. Не спасёт», — отметил Алекс.

«Да, умеют англосаксы убеждать, и даже ситуация на Украине ничему не учит Литву, видимо, хотят умнеть на своих ошибках», — пишет Екатерина.

«Тем хуже для Литвы», — добавил Юрий Б.

«Устал Науседа от должности президента Литвы. Устал, только не знает, как смыться. Вот и просит денацификацию, ой как просит. А как ещё можно трактовать его заявления?» — с сарказмом поинтересовалась одна из участниц обсуждения.

«Самоубийцы», — не выдержал Леонид.

«Вежливые люди помогут найти правильный путь Литве», — иронизирует Павел.

«У них задача — второй фронт открыть и втянуть Россию в конфликт с НАТО. Они очень на это рассчитывают и не боятся — считают, что их НАТО сразу защитит, задачу свою они выполнят безнаказанно», — подытожил Ден.