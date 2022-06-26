Вашингтон, 26 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На территории Украины тайно присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения и разведки нескольких стран Североатлантического альянса (НАТО), помогающие киевскому режиму противостоять спецоперации Вооружённых сил России. Об этом 25 июня сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

MOD Британские коммандос

По информации издания, киевские боевики зависят от помощи Вашингтона и его союзников в число которой входит «скрытая сеть коммандос и шпионов», предоставляющих ВСУ вооружение и разведывательные данные, а также обучающих украинских военных.

Также указывается, что большая часть такой работы ведется за пределами Украины — на базах в Германии, Франции и Великобритании, и т.д.

При этом подчёркивается, что на украинской территории работает несколько сотрудников американского ЦРУ, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон не будет посылать своих военных на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Asian Times написало, что США и Североатлантический альянс не готовы к военному конфликту, который будет продолжаться в течение длительного времени.