Иркутск, , 10:02 — REGNUM Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 июня 2022 года составила 8,1 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

Зарплата Peggy Marco

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 35 человек. В расчете на одного работника приходится 232,0 тыс. рублей неполученной зарплаты. Продолжительность невыплаты — около двух лет. Причиной долгов является отсутствие у организаций собственных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 мая 2022 года составила 8,5 млн. рублей.

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