Каратузский район, Красноярский край, 26 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Каратузском районе Красноярского края полицейские устанавливают обстоятельства наезда мотоциклиста на семилетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошёл в селе Каратузское.

(сс) James Coleman Мотоцикл

По предварительным данным, 16-летний подросток на мотоцикле сбил переходившую дорогу девочку, после чего скрылся. Однако очень скоро он был установлен правоохранителями.

«В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована в районную больницу. Она пояснила, что, играя с друзьями недалеко от дома, увидела на дороге своего кота и решила отогнать его с проезжей части», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, подросток приехал на каникулы к бабушке из соседнего села, а мотоцикл купил накануне по объявлению в соцсетях. Женщина запретила внуку им пользоваться, но он всё же решил прокатиться на нём, пока бабушка спала. В отношении подростка составлен ряд административных материалов.