Иркутск, 26 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) за апрель 2022 года составила 61 912 рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Известно, что за период январь–апрель 2022 года она составляла 59 226 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в 2023 году темпы падения реальных доходов населения замедлятся.

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