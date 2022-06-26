Москва, , 09:50 — REGNUM Киевский режим преступно распоряжается запасами украинского зерна, так как отправляет за границу его большие партии для получения финансовой помощи Запада и не заботится при этом о продовольственной безопасности жителей Украины. Об этом 26 июня заявила сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Ольга Ковитиди Council.gov.ru

«Отправляя зерно с Украины за рубеж, украинская власть совершает преступление против своего народа», — приводит её слова ТАСС.

Также Ковитиди напомнила, что преступный поджог зернохранилища в порту Мариуполя, в результате которого была уничтожена значительная часть зернового запаса Украины, не является единичным фактом антинародного курса преступного режима украинского лидера Владимира Зеленского.

«На Украине прекрасно осознают, что вывоз крупных партий зерна за рубеж, в том числе в США, будет представлять серьезные риски для внутреннего потребительского рынка. Зерно стало для режима Зеленского предметом политического торга. Создавая искусственный дефицит зерна с целью получения дополнительной финансовой помощи коллективного Запада, украинская власть, жертвуя населением Украины, создает дополнительный искусственный источник напряжения», — подчеркнула сенатор от Крыма.

Кроме того, она указала, что выявленные факты нарушения условий хранения украинского зерна говорят о том, что киевский режим не желает сохранять урожай. При этом Ковитиди уточнила, что, как рассказали очевидцы, после того, как мариупольский порт перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики, обнаруженные несгоревшие остатки зерна из портового зернохранилища оказались прелыми и гнилыми, полностью непригодными для переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брошенный киевскими боевиками склад с оружием иностранного производства нашли в освобожденном от них населённом пункте Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил РФ.