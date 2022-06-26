Москва, 26 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в июле.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС — Володин в телеграм-канале перечислил нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2022 года вступает в действие закон о требованиях к гидам и экскурсоводам — они должны будут в обязательном порядке иметь гражданство Российской Федерации. Вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников.

Также в июле вступает в силу закон, обязывающий банки указывать полную стоимость кредитов и займов — объем средств должен указываться с точностью до третьего знака после запятой.

Кроме того, вступает в силу ряд положений в сфере биологической безопасности.