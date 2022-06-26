Заиграевский район, Бурятия, 26 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства гибели 17-летней девушки на Восточно-Сибирской железной дороге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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По предварительным данным, 25 июня около 6:30 по местному времени на станции Онохой электровоз сбил несовершеннолетнюю местную жительницу.

«Машинист поезда подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавшая девушка скончалась на месте», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.