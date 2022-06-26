Барнаул, 26 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Барнауле 27 июня вместе с началом работы трамваев (с 5:00 местного времени) будет запущено второе разворотное трамвайное кольцо в районе «Дома быта». Это необходимо, чтобы не прерывая трамвайного сообщения, производить масштабные работы по ремонту железнодорожного моста на проспекте Ленина. Подробности с выездного совещания, в котором принял участие мэр города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр администрации города.

Мэрия Барнаула Второе разворотное трамвайное кольцо в Барнауле

Устройство второго разворотного трамвайного кольца заняло у работников «Горэлектротранса» менее двух недель. Длина кольца составляет 191 метр, смонтировано 230 метров контактной сети, установлено 12 опор контактной сети, использовано 230 тонн щебня. Заасфальтирована посадочная площадка. Стоимость работ по устройству кольца составила 1,2 млн рублей.

«Мы планировали открыть второе разворотное трамвайное кольцо 1 июля, однако работы были выполнены с опережением графика. Чем быстрее мы запустим движение, тем быстрее мы снимем вопросы логистики, которые возникли перед горожанами во время ремонта такого важнейшего для всего Барнаула объекта, как мост. Поэтому уже завтра, с самого утра, здесь начнёт движение трамвайный маршрут №3. Также полностью заработает транспортная схема разработанная в связи с ремонтом путепроводов.

В полной мере начнет работать «Электронный пересадочный проездной билет», который позволяет в течение 100 минут осуществить пересадку для тех, кто переходит путепровод по пешеходному маршруту и следует на общественном электротранспорте дальше. Если в целом говорить о ходе ремонтных работ, то пока у нас нет сомнений по исполнению тех обязательств, которые были взяты. Мы идём по плану и в графике», — пояснил Вячеслав Франк.

Директор ООО «СЗ ИСК Союз» Владимир Отмашкин подчеркнул важность качественного и оперативного выполнения главной задачи, стоящей перед городом, — ремонта моста.

«Мост — один из важнейших объектов для всей краевой столицы. Мы всегда должны исходить из интересов барнаульцев, а значит, работы на мосту должны вестись максимально эффективно и качественно. Главная задача для городских властей — пахать, чтобы по итогу получить современный и качественный объект», — подчеркнул Владимир Отмашкин.

По его мнению, закрытие проезда по мосту и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные дорожные артерии Барнаула требуют дополнительных решений, которые позволят как повысить интерес горожан к использованию общественного транспорта, так и разгрузить ряд улиц.

Вячеслав Франк напомнил, что уже к началу учебного года — 1 сентября — в Барнауле появится единый проездной билет для школьников и студентов, который будет действовать на всех маршрутах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам.