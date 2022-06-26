* запрещённая в России организация

Кабул, , 10:40 — REGNUM Сотни боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб провинции Сарипуль ведут бои с силами Мехди Муджахида, бывшего командира группировки.

Источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали его предателем и начали против него военную операцию, пишет «8 Собх».

25 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что они взяли под свой контроль уезд и что их операция по зачистке Балхаба завершена. Но источники, близкие к Мехди Муджахиду, опровергли заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно этим источникам, путем тактического отступления силы маулави Мехди окружили сотни боевиков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на рынке уезда Балхаб.

На сегодняшний день убиты и ранены десятки боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что бои в Балхабе длятся уже четыре дня.