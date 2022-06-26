Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:38 — REGNUM В Бурятии раскрыли подробности утреннего ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, авария произошла в 50 км от села Саган-Нур Мухоршибирского района.

ДТП в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусов. В последнем находились 12 человек, в том числе три ребёнка. По предварительным данным, пострадали двое мужчин и женщина. Один пассажир оказался зажат в автобусе.

«К деблокировке пострадавшей женщины были привлечены огнеборцы ПЧ-60 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ. Работники ПЧ — 60 при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшую из транспортного средства и передали работникам скорой помощи», — отметили в ведомстве.