Донецк, , 09:38 — REGNUM ВСУ выпустили по Старомихайловке 7 мин. Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 7 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 185 единиц боеприпасов.

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