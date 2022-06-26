Вашингтон, 26 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Прокат шпионского триллера «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» режиссёра Гая Ричи перенесён на более позднюю дату из-за того, что в картине были показаны украинские бандиты. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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Новый фильм Гая Ричи должен был выйти в прокат марте 2022 года. Однако прокатчик перенёс премьеру на более позднюю дату без объяснения причин.

По данным Daily Mail, перенос проката фильма потребовался для изменения некоторых сцен. В частности, в фильме присутствовала бандитская группировка, состоящая из выходцев с Украины.

Создатели фильма решили убрать упоминание этнической принадлежности бандитов из-за «чувствительности» этого вопроса. Ожидается, что теперь «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выйдет в прокат в конце 2022 года.