Москва, 26 июня, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Брошенный киевскими боевиками склад с оружием иностранного производства нашли в освобожденном от них населённом пункте Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 июня сообщает Минобороны России.

USARAK Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

Отмечается, что зарубежное вооружение, которое бросили украинские нацисты при отступлении и в числе которого оказались неиспользованные противотанковые зенитные ракетные комплексы производства США «Javelin» и производства Британии «NLAW», было найдено в жилом доме.

Кроме того, указывается, что также в доме, в котором проживали военнослужащие ВСУ, на стенах была обнаружена нанесенная украинскими военными нацистская символика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив по ней в общей сложности 185 единиц боеприпасов.