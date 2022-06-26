Иркутск, 26 июня, 2022, 09:32 — ИА Регнум. По состоянию на утро 26 июня в Приангарье действует три лесных пожара, в том числе два из них в зоне космического мониторинга (зона контроля) на площади порядка 15 тыс га, сообщил в своем телеграмм-канале иркутский губернатор Игорь Кобзев.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

По его словам, пожары возникли от гроз на расстоянии 270-300 км от аэропорта с. Ербогачен. Это территория крайнего севера на границе с Якутией, в лесотундре.

«Люди работают. Порядка 200 человек пожарных-десантников федерального резерва и Иркутской авиабазы. К тушению приступил самолет-зондировщик Авиалесоохраны. Он искусственно вызывает осадки над возгораниями в Катангском районе. Воздействует на ресурсную облачность пиропатронами с йодистыми серебром. Якутия, в свою очередь, приняла решение прекратить работы в приграничных с наших регионом районах», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня, поручению губернатора Игоря Кобзева первый заместитель главы региона Роман Колесов и министр лесного комплекса Владимир Читоркин с 25 июня работают на территории Катангского района.

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