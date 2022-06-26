Луганск, , 09:29 — REGNUM Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела со стороны ВСУ. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

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«В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 кв. м и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 кв. м и ангар на площади 50 кв. м», — отмечается в сообщении.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили ракету из комплекса «Точка-У» по населенному пункту Сватово.

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