Минусинск, Красноярский край, 26 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае зарегистрировано очередное происшествие на воде с гибелью подростка. Трагедия произошла в субботу, 25 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

В районе города Минусинска при купании на протоке реки Енисей утонул подросток 2005 года рождения.

«Уважаемые взрослые, помните, что вам необходимо тщательно следить за детьми, даже за подростками. При несоблюдении мер безопасности утонуть может каждый!» — отметили в связи с этим спасатели.

Напомним, с начала купального сезона в Красноярском крае утонули уже шесть несовершеннолетних.