Донецк, , 09:24 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 29 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 185 единиц боеприпасов. Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 185 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

За сутки был ранен один мирный житель, повреждены 21 домостроение, а также один объект гражданской инфраструктуры.