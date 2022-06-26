Вашингтон, , 09:23 — REGNUM США и Североатлантический альянс (НАТО) не готовы к военному конфликту, который будет продолжаться в течение длительного времени. Такое мнение 26 июня высказал обозреватель Стивен Брайен в своей статье для Asian Times.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению автора материала, США и НАТО могут участвовать в краткосрочном конфликте и не готовы к долгосрочному, так как их запасы оружия сокращаются, а на производство нового нужно много времени.

Также Брайен указывает, что, по его мнению, на данный момент и Россия, и США с НАТО столкнулись с трудностями в вопросе поставок вооружений на фоне затянувшегося конфликта на Украине.

При этом он уточняет, что США и Европа подвержены риску в этом вопросе, так как они всё в большей степени зависят от поставок высокотехнологичной продукции из Азии и добавляет, что в данный момент имеются серьёзные проблемы с поставками, дефицит и риск зависимости.

Кроме того, обозреватель отмечает, что эти обстоятельства могут способствовать тому, чтобы конфликт на Украине завершился, так как при затягивании конфликта Запад не сможет поддерживать киевский режим оружием в прежнем темпе.

В то же время, в публикации приводятся слова начальника Штаба обороны Великобритании адмирала Тони Радакина о том, что страны Запада не имеют достаточных производственных мощностей для восполнения запасов оружия из-за поставок его Киеву и прямо указывается на то, что боеспособность ВСУ зависит от темпов поставок ВСУ западных вооружений.

Помимо того, Брайен добавляет, что в таких условиях выход НАТО на границу с Россией является опасным, так как альянс будет вынужден вести военные действия на большой территории с малым количеством оружия, а признаков ликвидации Западом такого дефицита не наблюдается.

Также обозреватель уточняет, что в случае возникновения вооружённого конфликта на Тайване Вашингтон уже не сможет вооружить Тайбэй и в том числе гаубицами, так как они уже были направлены Киеву.

«Помимо всего прочего, если на Россию надавить слишком сильно, её армия начнет требовать, чтобы ей предоставили право применить «тактическое» ядерное оружие, использование которого российские политики уже лоббируют. Это ведёт к ещё одной убедительной причине, по которой следует пересмотреть политику по обескровливанию России. Эта политика повышает риск всеобщей войны до беспрецедентного уровня и чревата использованием оружия массового поражения», — заключает в своей статье Брайен (цитата по ИноСМИ).

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня газета The New York Times сообщила, что военнослужащие подразделений специального назначения и разведки из нескольких стран НАТО тайно присутствуют на Украине, чтобы оказывать поддержку ВСУ в противостоянии специальной военной операции России.