Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Носители зарегистрированы в Горно-Алтайске и Майминском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 617. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 33 894 пациента, в том числе один за сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 670, в том числе 622 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчётные сутки — 232, за весь период – 469 963», — добавили в штабе.