Москва, , 09:09 — REGNUM Китайский госконцерн FAW начал сертифицировать в России несколько моделей премиального бренда Hongqi. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на источники в отрасли.

Hongqi Roger Wo

По данным портала, сертификацию в России проходят три седана с бензиновыми двигателями H5, H7 и H9. Также сертифицируется электрический флагман бренда E-HS9.

Ожидается, что продажи автомобилей бренда Hongqi в России начнутся в третьем квартале 2022 года. Отмечается, что компания также рассматривает возможность локализации сборки своих моделей на одном из российских автозаводов.

Бренд Hongqi принадлежит китайской государственной автомобилестроительной компании First Automotive Works (FAW). Он был создан в 1960-е годы для выпуска представительских лимузинов.