Мухоршибирский район, Бурятия, 26 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария произошла около 6:30 утра 26 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии ДТП в Бурятии

На 587 км дороги Р-258 «Байкал» водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с рейсовым Fiat Ducato, который ехал из Забайкальского края в Улан-Удэ.

«По предварительным данным, в результате ДТП в медучреждение для осмотра медиками доставлены пять человек: трое пассажиров маршрутного такси и водители транспортных средств. Водитель автобуса находится в тяжёлом состоянии», — отметили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции.