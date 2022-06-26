26 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Во встрече второго тура Кубка PARI Премьер футбольный клуб «Зенит» одержал победу над командой «Сочи». Встреча прошла на на территории академии «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Игроки ФК «Сочи»перед началом матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи» Викториен Ангбан и игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Данил Круговой Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Сочи» Денис Адамов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает гол Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Сочи» радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 73-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в составе «Зенита», а на 75-й минуте «Сочи» сравнял счёт ответным голом нападающего Георгия Мелкадзе. Основное время завершилось со счётом 1:1, после чего прошла серия послематчевых пенальти.

Вратарь ФК «Сочи»Денис Адамов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Сочи»Кирилл Заика и игрок ФК «Зенит» Данил Круговой Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч турнира Кубка Pari Премьер между ФК «Зенит» и ФК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков Дарья Драй © ИА REGNUM

Точнее оказались игроки «Зенита» — 4:2. В составе петербуржцев 11-метровые удары реализовали Вендел, Столбов, Бакаев и Кравцов. У «Сочи» Миладинович пробил мимо ворот, а с ударом Маргасова справился Кержаков.

Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев пропускает пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков отбивает пенальти Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок PARI Премьер проходит с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. В турнире участвуют «Зенит», «Сочи», ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Следующий матч «Зенит» проведет в среду, 29 июня. В третьем туре Кубка PARI Премьер зенитовцы на «ВЭБ Арене» сыграют с ЦСКА.

Игроки ФК «Зенит» подбрасывают вратаря ФК «Зенит» Михаила Кержакова Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM