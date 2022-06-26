Киев, 26 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. По словам мэра Киева Виталия Кличко, несколько взрывов произошло утром 26 июня в столице Украины. Он написал об этом 26 июня в своём телеграм-канале.

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«Несколько взрывов в Шевченковском районе», — отметил в своём сообщении Виталий Кличко.

Кроме того, киевский градоначальник указал, что на место происшествия выехали экипажи скорой помощи и спасатели, а также добавил, что в двух домах проводится эвакуация жителей. При этом Кличко не уточнил причину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брошенный склад с иностранным вооружением был найден на месте проживания боевиков ВСУ в одном из освобожденных от нацистов населенных пунктов Харьковской области на Украине