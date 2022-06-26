Токио, , 08:51 — REGNUM 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, решили окончательно уйти с рынка России из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank.

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В случае Японии доля решивших покинуть российский рынок компаний — самая низкая среди стран G7. Большая доля компаний, решивших уйти из РФ, в Британии — 48%. В Италии, как и в Японии, бизнес не спешит покидать российский рынок — там доля таких компаний составляет 5%.

Японские компании занимают осторожную позицию, так как хотят продолжить работать в России. Многие организации не обладали планом действий на случай необходимости покинуть Россию, пишет Kyodo.