Варшава, , 08:47 — REGNUM Против снятия польского флага на мемориальном комплексе в Катыни выступило министерство иностранных дел Польши. Об этом 26 июня заявил замглавы МИД республики Марчин Пшидач в эфире радиостанции «Польское радио 24».

Мартин Пшидач Gov.pl

«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала», — сказал он.

Кроме того, Пшидач отметил, что также консул Польши обратился к властям России с требованием объяснения «этих действий», заявив, что «они не принимаются польской стороной».

Отметим, 24 июня польский флаг был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области. Как пояснила директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова, это было сделано из-за враждебной политики Польши по отношению к нашей стране.