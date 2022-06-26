Москва, 26 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») предложил ответ на позицию Литвы в вопросе транзита в Калининградскую область.

Council.gov.ru Олег Морозов

«В случае согласия ЕС на деблокаду транзита, но несогласие на это Литвы, Россия уменьшит в страны ЕС (прежде всего в Германию!) поставки энергоносителей и иной необходимой им продукции ровно на сумму потерь, которые мы несём из-за блокады Калининграда», — предлагает Морозов в телеграм-канале.

Пусть сами с Литвой разбираются и компенсируют свои потери за её счёт, рассуждает парламентарий.

«Думаю, у немцев тут же найдутся возможности объяснить «упрямым литовцам», что те уже лет тридцать живут в Европе за подачки от Евросоюза», — указал депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не позволит прокладывать через территорию своей страны «коридоры» для транзита российских грузов в целях соблюдения действующих антироссийских санкций.

Сообщалось также, что перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза может разрешить Европейская комиссия (ЕК).